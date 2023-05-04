مطار مرسى علم الدولى يستقبل 15 رحلة طيران دولية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم الخميس، 15 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 138 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتي غدا الجمعة .

تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بتسهيل إجراءات الوصول إلى الركاب الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 15 رحلة بينهم 3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من المانيا، ورحلتين من سويسرا، و4 رحلات من التشيك، ورحله من بولندا، ورحلتين داخليتين من مطار القاهرة، ورحلة من لكسمبورج، واخري من هولندا .

واوضحت جداول التشغيل الأسبوعية أن استقبل المطار وصول 138 رحلة طيران خلال الاسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة أغلبها وصولا البولنديين والتشيك والألمان ثم الايطاليين، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم للاستمتاع بالبحر الأحمر.