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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالغربية

الخميس، 04 مايو 2023 09:14 ص
مصرع شخصين فى حادث تصادم بالغربية جثة - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخصان مصرعهما في حادث دراجة نارية على طريق طنطا قطور القديم أمام قرية ابشواي الملق مركز قطور، وتم نقل الجثامين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية ابشواي الملق مركز قطور.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شابين مقيمين بقرية شبرا بلوله في حادث دراجة نارية، تم نقل الجثامين للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 
 



 


محافظة الغربية

حادث

اخبار الحوادث

قطور

قرية ابشواي الملق



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