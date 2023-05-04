اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 05:24 م
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مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق رأس غارب بالمنيا

الخميس، 04 مايو 2023 03:58 م
مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق رأس غارب بالمنيا انقلاب سيارة -أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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لقى شخصين مصرعهما في حادث انقلاب سيارة على طريق رأس غارب فى المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق رأس غارب عند الكيلو 110  المنيا.
 
أسفر الحادث عن مصرع كلا من عما نعيم حنا يوسف 36 سنة، مقيم بقرية البرجلية بمركز المنيا، وماجد نجاح عزيز 35 سنة، ومقيم بقرية نزلة فرج الله.
 
تم نقل الجثتين إلى مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرر محضر بالواقعة، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

 


مديرية الامن

حادث انقلاب سيارة

راس غارب

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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