"مخدرات أون لاين".. اعترافات مُثيرة لمتهمين بترويج المخدرات على مواقع التواصل

كتب أحمد حسني

قضية جديدة يستخدم فيها تجار الكيف وسائل التواصل الاجتماعى لترويج المواد المخدرة على الشباب، مستغلين استخدام الشباب لهذه المنصات بشكل دورى ومنتظم.

وزارة الداخلية نجحت فى ضبط متهمين قاما بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لترويج المواد المخدرة والأدوية المحظورة، لتحقيق أرباح طائلة غير قانونية.

المتهمان استخدما لمنصات التواصل الاجتماعى حسب اعترافاتهما لاستقطاب الشباب ودعوة أشخاص جدد للسير فى طريق المخدرات، بدلاً من ترويج المخدرات في الطرقات العامة.

وزارة الداخلية داهمت موقع المتهمين وعُثرت على " 16000 قرص مخدر لعقار "باركينول "، كمية من مخدر الأفيون – 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).