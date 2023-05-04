اليوم السابع
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محافظ قنا يقرر تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار السولار

الخميس، 04 مايو 2023 09:00 ص
محافظ قنا يقرر تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار السولار محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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قرر اللواء أشرف الداودى،  محافظ قنا، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، والتاكسي،  سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة،  و ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة 2 صباحا اليوم الخميس من 7,25جنيه إلى8,25 جنيه.
 
ووجه محافظ قنا، بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، والوحدات المحلية، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب  عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين.مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف ،ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.
 
وناشد محافظ قنا، المواطنين، بالتواصل الفوري علي الخط الساخن 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 -0963337291 ) والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.
 
 
 
 

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