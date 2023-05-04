محافظ بورسعيد لمزارعى سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطالبكم

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، الخميس، مزارعى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد خلال متابعته حصاد محصول القمح.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن حضوره ومشاركته الاحتفال معهم بموسم الحصاد يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الاستماع إليهم وتلبية مطالبهم التي تتوافق مع سياسة وتوجيهات الدولة، وكذلك توعيتهم بالوضع الحالي للدولة وما يحيط بها.

وزادت المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.

وشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حصاد محصول القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

وأكد على أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.