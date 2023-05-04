اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يقرر وقف حركة النقل الثقيل على طرق المحافظة بعد الثامنة مساءً

الخميس، 04 مايو 2023 03:29 ص
محافظ الوادى الجديد يقرر وقف حركة النقل الثقيل على طرق المحافظة بعد الثامنة مساءً محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق "الداخلة / الخارجة /أسيوط" من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 4 مايو 2023، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراََ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل. 
 
وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسئولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص. 
 
و يهيب  المحافظ بجميع السائقين توخى الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تكرار مثل هذه الحوادث. 
 
 
وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع بمنطقة النقب بطريق الخارجة / أسيوط بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل .
 
وأكد المحافظ أنه تم انتقال سكرتير عام المحافظة وقادة المرور والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث؛ لمتابعة إجراءات نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والدفع بمعدات الحماية المدنية لموقع الحادث، مؤكداََ أنه جاري حصر الإصابات ورفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم حركة المرور.
 

 


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