محافظ المنوفية يتفقد عددا من مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة ، وذلك عقب إجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتحريك أسعار السولار والتي أقرتها بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8,25 للتر وتقدر الزيادة في أسعار التعريفة 10% ، رافقه خلالها نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، والعقيد محمد عادلي مدير إدارة المرور ، والعقيد تامر الأقصري وكيل الإدارة ، واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف ، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية مجمع مواقف مدينة شبين الكوم وموقف شبين الكوم/الباجور للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة ، وشدد المحافظ على مدير مشروع المواقف بوضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعاً لإستغلال المواطنين.

وخلال متابعته، أجرى المحافظ حواراً مع عدد من سائقي المركبات والمواطنين ، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ، مؤكداً أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتعليمات ، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الإتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035).

وعقب إجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي وتحريك أسعار السولار، عقد مساء أمس محافظ المنوفية اجتماعا طارئا لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بكافة الخطوط الداخلية والخارجية بحضور الجهات المعنية .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع إدارة المرور ومشروع المواقف والتموين بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميدانى على مدار الساعة للمرور على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة والإلتزام بخطوط السير المقررة بين المواقف وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة، مؤكدا بأن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الإلتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

جدير بالذكر أنه قد اجتمعت أمس الأربعاء لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى ومراجعة المعادلة السعرية ،وذلك فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار ، وقررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 4 / 05 / 2023 ، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .