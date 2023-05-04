محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة بمواقف المحافظة والالتزام بتعريفة الركوب

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجهاً رؤساء مجالس المدن والاحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع عدم زيادة أسعار البنزين، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وفي لقائه مع السائقين، شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما استمع إلى مطالب عدد بسيط من السائقين بشان ضبط التسعيرة الخاصة مع الخطوط المماثلة لمحافظات الجوار ووعد المحافظ بدراستها، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة.

كما شدد المحافظ، على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وشدد الهجان، على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب، وفى السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وطالب محافظ القليوبية، المواطنين برصد أية مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

والجدير بالذكر بأن محافظ القليوبية أصدر القرار رقم 689 لسنة 2023، الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك علي إثر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023، حيث قرر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

جاءت الجولة بحضور كلاً من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف.