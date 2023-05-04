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محافظ الجيزة: تعليق لافتات بالتعريفة الجديدة وحملات رقابية بالمواقف

الخميس، 04 مايو 2023 03:22 م
محافظ الجيزة: تعليق لافتات بالتعريفة الجديدة وحملات رقابية بالمواقف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن تكثيف حملات الرقابة على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مؤكدا التعامل بحسم مع أى مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعى موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد اليوم الخميس تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

وأكد المحافظ أن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لا تتعدى 10% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.


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