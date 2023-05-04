محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

وخلال الجولة؛ أكد المحافظ على وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات من السائقين، مشدداً أننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في التعريفة.

وأضاف الشريف أنه تم مراعاة مصلحة كل من السائق والمواطن عند وضع التعريفة،مؤكدًا أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف ، ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين لضبط أي مخالفة والضرب بيد من حديد على من يخالف.

واستمع محافظ الإسكندرية لبعض شكاوى المواطنين واستفساراتهم، مُوضحًا أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة لتلقى شكاوي المواطنين

واعتمدت محافظة الإسكندرية، اليوم تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار ويتم تطبيقها بدء من تاريخ الاعتماد طبقا للجداول المرفقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من مساء أمس الأربعاء.

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى أن النسبة لأوتوبيسات وسيارات ووسائل النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى نسبة 10%، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية "الأقاليم مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

ووجه محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالإلتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر، وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

وشدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدو السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.



التحدث مع السائقين



جانب من الجولة



جولة محافظ الاسكندرية



موقف محطة مصر



