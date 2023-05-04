محافظ الأقصر يلتقى مع منسق مشروع النمو الأخضر الشامل للتجهيز لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع الدكتور عادل صبري المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، ونيفين الجندي مدير مشروعات بالشركة المنظمة للمؤتمر، وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، للتجهيز لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الثانى.



وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد البرامج التنموية الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية في مصر وحماية الأمن البيئي في ضوء السياسات الدولية والتشريعات المصرية، مشيراً إلى استعداد المحافظة لاستضافة مؤتمر ومعرض ( الأعمال الخضراء الثاني 2023 ) في إقليم جنوب الصعيد، وذلك مطلع شهر يونيو المقبل وذلك في إطار توجهات الحكومة لتطبيق أساليب الحوكمة الرشيدة من أجل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة ومن ثم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.



فيما نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، والممول من الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل بحضور محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وأناكيارا اسكاندوني مديرة المشروع ،والدكتور عادل صبري المنسق القومي للمشروع ،وشركة كيمونيكس مصر الخبراء الفنيين للمشروع، وعدد من أعضاء الغرفة .



وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة: تأتي الشراكة الاستراتيجية مع مشروع النمو الأخضر بهدف المساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاج وخلق فرص العمل مع الحفاظ على البيئة، وخصوصا في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27، مشيراً إلى قيام الغرفة مؤخرًا بتنسيق زيارة ميدانية لمستفيدي المشروع بمحافظات الصعيد وعدد من مصانع شركات الأعضاء بالقاهرة الكبرى بهدف رفع وعيهم بأساليب الإنتاج والتعرف على خبرات تلك المصانع وتطبيقات سلامة الغذاء والاقتصاد الأخضر.





لقاء مع منسق مشروع النمو الأخضر الشامل للتجهيز لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء



محافظ الأقصر يلتقى مع منسق مشروع النمو الأخضر الشامل



محافظ الأقصر يلتقى مع منسق مشروع النمو الأخضر







