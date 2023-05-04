محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية.. اعرف التفاصيل

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،قرارًا رقم 850 لسنة 2023 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة 10% وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الأربعاء بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس ، وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن وذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال محافظ أسيوط ،إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف العميد اسماعيل محرزي مدير إدارة المرور بأسيوط والعقيد أحمد الإدريسي مدير مباحث المرور ويسرى سند مدير ادارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح اللواء عصام سعد، انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 9 جنيهات والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 2.50 جنيهًا و5 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 2.50 جنيهًا و3 جنيهات لمدينة ناصر (الهضبة) بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 13 جنيهات لديروط و10 جنيهات للقوصية و5.50 جنيهًا لمنفلوط و5.50 جنيهًا لأبوتيج و8 جنيهات لصدفا و9 جنيهات للغنايم و5.50 جنيهًا لساحل سليم و8 جنيهات للبدارى و4.50 جنيهًا لأبنوب و3 جنيهات للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 123.50 جنيها لمحافظة القاهرة و20 جنيها لملوي و28 جنيهًا للمنيا و10 جنيهات لطما و15.50 جنيهًا لطهطا و27 جنيهًا لسوهاج و43.50 جنيهًا للبلينا و42 جنيها لجرجا و43.50 جنيهًا لدار السلام و49 جنيهًا للوادي الجديد و54 جنيهًا لنجع حمادي و61 جنيهًا لقنا و112 جنيهًا للغردقة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 849 لسنة 2023 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعضوية العميد إسماعيل المحرزى مدير إدارة المرور والعقيد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور ويسري سند مدير ادارة المواقف بالمحافظة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار وقد انعقدت عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع استمرار إنعقاد غرفة إدارة الازمات والكوارث بالمحافظة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.



قرار التعريفة الجديدة (1)