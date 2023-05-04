محافظ أسوان يتفقد محطات الوقود والمواقف لمتابعة التعريفة الرسمية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الخميس، عدداً من محطات الوقود، وأيضاً موقف الأقاليم الرئيسى، والذى يتضمن خطوط السرفيس الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى، من إجمالى 17 موقفاً داخلياً وإقليمياً تضم 3370 سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز.

تأتى جولة المحافظ بهدف التأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار، بالإضافة إلى الاطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية بمراجعة دفاتر التوريد والاستلام، واستغلال المواطنين بأى صورة.

رافق المحافظ فى جولته الميدانية مدير أمن أسوان، وياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى المرور والمواقف والتموين، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان

ووجه "عطية"، المسئولين المرافقين له، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس، مشدداً على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التى ترد منها أى شكاوى من الركاب، علاوة على تنظيم مديرية التموين حملات تفتيش على 75 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وأثناء استماعه آراء ومطالب المواطنين حول التعريفة الجديدة طالب محافظ أسوان منهم برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167، و01091565955، وذلك بغرفة عمليات المحافظة، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، لافتاً إلى أن هناك متابعة لحظية مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

والجدير بالذكر بأن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بزيادة سعر السولار عند ( 8.25 جنيه للتر )، فى حين تم تثبيت أسعار باقى المواد البترولية دون أى زيادة حيث يباع لتر البنزين 95 بسعر 11.50 جنيه، ولتر البنزين 92 بسعر 10.25 جنيه، ولتر البنزين 80 بسعر 8.75 جنيه، فضلاً عن تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات عند 6000 جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية المختلفة، وذلك إعتباراً من الساعة الثانية صباح اليوم الخميس 4 مايو الجارى.