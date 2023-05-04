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محافظة القاهرة تعدل تعريفة ركوب سيارات السيرفيس.. تفاصيل

الخميس، 04 مايو 2023 10:42 ص
محافظة القاهرة تعدل تعريفة ركوب سيارات السيرفيس.. تفاصيل تعريفة الركوب - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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عدلت محافظة القاهرة، تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم، وذلك فى ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر السولار.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

 وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز 1جنيه للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و1 جنيه لبعض الخطوط المميزة، والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10% .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .

 وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة .

وأعلن محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

 

أسعار التعريفة
أسعار التعريفة

 

التعريفه
التعريفه

 

المرج
المرج

 

الوجه القبلى
الوجه القبلى

 

تعريفه الركوب بالقاهرة
تعريفه الركوب بالقاهرة

 

تعريفه الركوب فى المحافظات
تعريفه الركوب فى المحافظات

 

تعريفه الركوب
تعريفه الركوب

 

تعريفه السيرفيس
تعريفه السيرفيس

 

تعريفه ركوب
تعريفه ركوب

 

حلوان والبساتين
حلوان والبساتين

 

خطوط السير
خطوط السير

 

دمنهور
دمنهور

 

كفر الشيخ
كفر الشيخ

 

محطة العريش
محطة العريش

 

مركبات السيرفيس
مركبات السيرفيس

 

موقف السلام
موقف السلام

 


تعريفة الركوب

اسعار السولار

ركوب السيرفيس

تعريفة السيرفيس

السولار



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