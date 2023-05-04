مجمع مواقف سرفيس جديد بالمنطقة المغطاة من ترعة المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو يبرز الملامح الأولى لمجمع مواقف السرفيس والأقاليم الجديد بالقطاع المغطى من ترعة المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير الترعة.

وأوضحت المحافظة، أن ترعة المريوطية تشهد أعمال تطوير بخمس قطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف إقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بكل قطاع منه وغرف للإدارة ومناطق استثمارية، إلى جانب النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية للارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة والقضاء على العشوائية.

وأكدت المحافظ على ضرورة أن يتم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى خدمى وبالمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة، مؤكدا على ضرورة توفير مختلف الخدمات بمواقف السرفيس لخدمة المواطنين وتسليم القطاعات بالمستوى الذى يضمن توفير أعلى سيولة مرورية لحركة السيارات بالمناطق المحيطة ومراعاة المظهر الجمالى لأعمال التطوير لتحقيق نقلة حضارية شاملة لسكان تلك المناطق، مشددا على رفع المخلفات أولا بأول وتوفير شبكة لصرف مياه الأمطار، مع مراعاة تأمين حركة المارة من خلال وضع الإرشادات واللوحات التحذيرية لتوعيه المواطنين بمواقع الأعمال.