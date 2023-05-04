ماذا تعنى الطاقات المتجددة؟ تقرير يجيب

كتبت -مروة الغول

ذكرت دراسة توجهات الدول الأوروبية نحو استخدام الطاقات المتجددة وتأثيراتها المحتملة على أسواق النفط ،أنه فى حين أن هناك إجماعا واسعا بين المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية حول ما يشكل الطاقة المتجددة، فإن هذه المجموعات تستخدم تعريفات تختلف قليلاً في أنواع الموارد واعتبارات الاستدامة المدرجة وتختلف هذه التعريفات في نوع المصادر المدرجة وما إذا كانت اعتبارات الاستدامة مدرجة بشكل صريح وتوضح هذه الاختلافات حقيقة أنه لا يوجد تعريف مشترك أو عالمي للطاقة المتجددة وفيما يلى أهم تعريفات للطاقات المتجددة وكانت كالتالى.

تعريف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة - "أيرينا" تعريف صدق عليه 108 أعضاء (107) دولة والاتحاد الأوروبي) اعتبارًا من فبراير 2013 وينص التعريف على "تشمل الطاقة المتجددة جميع أشكال الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بطريقة مستدامة، بما في ذلك الطاقة الحيوية، الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية وطاقة المحيطات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

أما فيما يتعلق بتعريف وكالة الطاقة الدولية: تعرف وكالة الطاقة الدولية موارد الطاقة المتجددة بأنها "مشتقة من العمليات الطبيعية" و تتجدد بمعدل أسرع مما تستهلك (وكالة الطاقة الدولية 2002، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكالة الطاقة الدولية ويوروستات.

ويشمل تعريف وكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة المصادر التالية: "الكهرباء والحرارة المشتقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحيطات والطاقة المائية والكتلة الحيوية والموارد الحرارية الأرضية والوقود الحيوي والهيدروجين المشتق من الموارد المتجددة" (وكالة الطاقة الدولية،2002)

ويتضمن تعريف الاتحاد الأوروبي الأتى :يشار إلى الطاقة المتجددة على أنها تلك الطاقة التي تأتي من المصادر المتجددة غير الأحفورية وهي الرياح والطاقة الشمسية الحرارية الشمسية والطاقة الكهروضوئية الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحيطة والمد والجزر والأمواج وغيرها من طاقة المحيطات والطاقة المائية، والكتلة الحيوية، وغاز المكبات وغاز محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والغاز الحيوي ومن المهم ملاحظة أن مصادر الطاقة المتجددة وغير المسببة للاحتباس الحراري ليست مرادفات وفقًا لهذا التعريف. على سبيل المثال، لا تلوث محطات الطاقة النووية الهواء أو تنبعث منها غازات الدفيئة عند إنتاج الكهرباء، ولكن المواد المستخدمة غالبًا لتوليد الطاقة النووية، اليورانيوم هي بشكل عام مورد غير متجدد، ونتيجة لذلك، "لا تعتبر الطاقة النووية متجددة".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البرلمان الأوروبي قد اتخذ في شهر يوليو 2022 قرارًا تاريخيًا حين صوت لصالح تسمية مصادر الطاقة "الخضراء" أو "المستدامة" لكل من الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وبأنها صديقة للبيئة، وذلك بدعم اقتراح من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والذي أثار انتقادات من عدة جهات، خاصة المدافعين عن البيئة، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في مجال انتقال الطاقة والأمن في الاتحاد الأوروبي ،ويعني هذا التصويت أن الطاقة النووية ستتم إضافتها إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة اعتبارًا من عام 2023 - وجاء هذا التصويت في سياق التوترات الشديدة حول قضايا الطاقة في أوروبا نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وعادة ما يتم قياس (زيادة) إنتشار مصادر الطاقة المتجددة في نظام الطاقة من خلال مقاييس مثل حصة الطاقة المتجددة في الطلب على الطاقة الأولية أو في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي. وفيما يتعلق بالنظام الكهربائي، يتم استخدام مقاييس أخرى مثل إنتاج الكهرباء (بالجيجاواط ساعة) والقدرة المركبة (بالجيجاواط) بشكل عام.