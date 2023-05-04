اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 08:00 ص
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للأسبوع الثانى.. الدواجن تواصل الاستقرار فى الأسواق عند 75 جنيها

الخميس، 04 مايو 2023 08:00 ص
للأسبوع الثانى.. الدواجن تواصل الاستقرار فى الأسواق عند 75 جنيها سامح السيد رئيس شعبة الدواجن
كتب - إسلام سعيد

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تواصل أسعار الدواجن في مصر استقرارا فى الأسواق للأسبوع الثاني على التوالى، حيث سجل الكيلو للمستهلك 75 جنيها، وكشفت شعبة الدواجن أن سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة لا تزال مستقرة عند سعر تراوح بين 64 و 66 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بـ 75 جنيها في الأسواق وقد يختلف هذا السعر حسب المنطقة، فى حين انخفض الطلب بشكل محدود بعد انتهاء شهر رمضان.

من جانبه قال سامح السيد رئيس الشعبة، إن سعر الساسو يسجل تسليم المزرعة 67 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7_8 والكتكوت الساسو  6_7 والفراخ الأمهات البيضاء 56 جنيها.

أسعار البيض الابيض فى المزرعة تسجل 96 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 100 جنيه والبيض البلدى 106 جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

 

 


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