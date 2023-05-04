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لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

الخميس، 04 مايو 2023 12:15 ص
لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة محطة بنزين وقود
كتبت -مروة الغول

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اجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أمس الأربعاء، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.
 
وفى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.  
 
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين  95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

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