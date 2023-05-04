لافتات وملصقات لتعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير بمطروح.. صور

أحمد خالد

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، وضع لافتات وملصقات بتعريفة خطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية بمطروح، مع نشرها بمواقف المحافظة ومتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة المحددة، وعدم وجود أى تجاوزات.

وأوضح المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب بمطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في طبع الملصقات تم الانتهاء منها ووضعها في أماكن ظاهرة الرؤية بمواقف سيارات الأجرة لخطوط سير سيارات، ومدرج بها أرقام تليفونات تلقي أى شكاوى أو بلاغات بشأن تعريفة الأجرة الجديدة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تفقد انتظام سير العمل داخل عدد من مواقف الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، مع الاطمئنان ومتابعة جميع المواقف بمدن المحافظة والتزام العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس وأتوبيسات مشروع النقل الجماعى، وذلك مع تحريك سعر لتر السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين من 7,25جنيه إلى8,25.

وتفقد محافظ مطروح خلال جولته الميدانية موقف سيارات الأجرة بين مطروح والمحافظات والاقاليم بمنطقة الكيلو 2، وموقف سيارة الأجرة للكيلو 7 و4 وسط المدينة، ومشروع اتوبيسات النقل الجماعى، يرافقه اللواء محمد البندارى مدير مرور مطروح والمهندس محمد القط مدير عام المواقف، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم هاشم أبو غزالة مدير مباحث مرور مطروح، والمهندس محمد فهيد مدير مشروع النقل الجماعى .

وأطمأن محافظ مطروح من الركاب على عدم الزيادة عن تعريفة الأجرة المقرر ة وعدم وجود أى تجاوزات، كذلك عدم وجود شكاوى من السائقين حول تعريفة الاجرة الجديدة، مؤكدًا أنه وجه لكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، و إدارة المواقف وإدارة المرور، والانتهاء من طبع الملصقات ولافتات التعريفة الجديدة للأجرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين .

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالتواصل الفورى مع الرقم ( 0464933158) بغرفة عمليات المحافظة والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.