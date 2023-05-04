كندا تستدعى السفير الصينى وتدرس احتمال طرد دبلوماسيين

استدعت كندا، الخميس، سفير الصين لديها، في وقت تدرس احتمال طرد دبلوماسي صيني متهم بـ"محاولة ترهيب نائب كندي وعائلته" على خلفية انتقاد هذا النائب لبكين، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وكُشف عن التطورات خلال سجال بين وزيرة الخارجية ميلاني جولي والنائب المستهدف مايكل تشونج، خلال شهادتها أمام لجنة في مجلس العموم، تنظر في اتهامات بتدخل صيني في الشؤون الكندية.
وفي معرض ردها على أسئلة تشونج الذي طالب بطرد الدبلوماسي الصيني المعني بالأمر من البلاد، قالت جولي إن مساعدها "في هذا الوقت يجتمع بالسفير الصيني بعد استدعائه".
وأضافت: "نحن بصدد دراسة جميع الاحتمالات ومنها طرد دبلوماسيين".
كندا تستدعى السفير الصينى وتدرس احتمال طرد دبلوماسيينالخميس، 04 مايو 2023 11:02 م
كندا
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استدعت كندا، الخميس، سفير الصين لديها، في وقت تدرس احتمال طرد دبلوماسي صيني متهم بـ"محاولة ترهيب نائب كندي وعائلته" على خلفية انتقاد هذا النائب لبكين، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
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