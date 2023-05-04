اليوم السابع
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كندا تستدعى السفير الصينى وتدرس احتمال طرد دبلوماسيين

الخميس، 04 مايو 2023 11:02 م
كندا تستدعى السفير الصينى وتدرس احتمال طرد دبلوماسيين كندا
كتب محمد جمال

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استدعت كندا، الخميس، سفير الصين لديها، في وقت تدرس احتمال طرد دبلوماسي صيني متهم بـ"محاولة ترهيب نائب كندي وعائلته" على خلفية انتقاد هذا النائب لبكين، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وكُشف عن التطورات خلال سجال بين وزيرة الخارجية ميلاني جولي والنائب المستهدف مايكل تشونج، خلال شهادتها أمام لجنة في مجلس العموم، تنظر في اتهامات بتدخل صيني في الشؤون الكندية.

وفي معرض ردها على أسئلة تشونج الذي طالب بطرد الدبلوماسي الصيني المعني بالأمر من البلاد، قالت جولي إن مساعدها "في هذا الوقت يجتمع بالسفير الصيني بعد استدعائه".

وأضافت: "نحن بصدد دراسة جميع الاحتمالات ومنها طرد دبلوماسيين".


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