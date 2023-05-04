اليوم السابع
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قوات بريجوجين تتقدم من جديد فى أرتيوموفسك (باخموت)

الخميس، 04 مايو 2023 08:00 ص
قوات بريجوجين تتقدم من جديد فى أرتيوموفسك (باخموت) الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلن مؤسس قوات "فاجنر" يفجيني بريجوجين، عن تقدم القوات الروسية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بحوالي 230 مترا، فارضة سيطرتها على 54 ألف متر مربع.

ونقلت الخدمة الصحفية لرجل الأعمال الروسي عنه قوله: "اليوم، تقدمت وحدات فاغنر حتى 230 مترا، وسيطرت على مساحة 54 ألف متر مربع. ولا تزال 2.64 كيلومتر مربع تحت سيطرة العدو."

ووفقا له، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا على القوات الروسية.

ويوم الثلاثاء، أعلن بريغوجين، عن تقدم القوات الروسية، في المدينة بحوالي 160 مترا في اتجاهات مختلفة، فارضة سيطرتها على 53 ألف متر مربع.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.


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