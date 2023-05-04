قاتل شقيقته فى بولاق الدكرور يكشف تفاصيل جريمته: مشادة كلامية دفعتنى لخنقها

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

اعترف عامل متهم بقتل شقيقته فى بولاق الدكرور بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث أن خلافات بينه وبين المجنى عليها، أدت إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، مما دفعه لقتلها خنقا.

وأضاف المتهم أنه استولى على هاتفها المحمول، وباعه لصاحب محل، وتوجه إلى محافظة بنى سويف للاختباء بها هربا من رجال الشرطة.

وشرح المتهم أمام رجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، كما أرشد عن هوية الشخص الذى باع له الهاتف وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده إلى وجود شبهة جنائية فى وفاة المذكورة وأن وراء ارتكاب الواقعة (شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وتبين إختبائه بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قرر أنه بتاريخ الواقعة حدث بينه والمجنى عليها مشادة كلامية قام على إثرها بخنقها مما أودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، كما أضاف المتهم بقيامه بالتصرف فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى ، تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.