اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 08:55 م
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غلق ورش مخالفة والتحفظ على إشغالات بحملة مكبرة فى العامرية بالإسكندرية

الخميس، 04 مايو 2023 08:32 م
غلق ورش مخالفة والتحفظ على إشغالات بحملة مكبرة فى العامرية بالإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شن حى العامرية أول غرب محافظة الإسكندرية، برئاسة السيد موسي رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق 2 ورشة مخالفة بنطاق الحي، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات  لفرض الانضباط بالشوارع.

 

ووجه السيد موسي رئيس حى العامرية أول بتنفيذ حملة بقيادة نشوي علي سكرتير عام الحى على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق وتشميع 2 ورشة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، بمنطقة عبدالقادر ومساكن الحرية غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما تم التحفظ على 10 حالات متنوعة من الاشغالات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أخبار الإسكندرية

حملات الأحياء

ورش مخالفة

رفع الاشغالات

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