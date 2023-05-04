وقال المدير العام للشؤون القانونية فى الداخلية الكويتية العميد صلاح الشطي - في تصريح اليوم - إن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وأضاف العميد الشطي أن باب إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحا للترشح لمجلس الأمة لمدة 10 أيام متتالية؛ بما فيها أيام العطل من الساعة 7.30صباحا حتى 1.30 بعد الظهر في مقر إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ.

وأكد أنه تم اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية؛ حيث يبلغ عددها 759 لجنة، كما تم اعتماد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين، موضحا أنه تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في مستهل اجتماعه الاستثنائي أمس الأربعاء الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو القادم.