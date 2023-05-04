ضبط 40 طن قمح محلي داخل مصنع أعلاف بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

داهمت حملة لمباحث التموين بكفرالشيخ، مصنعًا للأعلاف بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم، وضبطت بداخله 40 طن قمح محلي موسم2023 لاستخدامه في تصنيع الأعلاف.

وردت معلومات لمباحث التموين بكفر الشيخ، تفيد بقيام المدعو «م.ف.ع»، صاحب مصنع للأعلاف بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة بلطيم، بتجميع كميات من القمح المحلي لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وكشفت معلومات رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، عن قيام المصنع بتخرين الأقماح عقب تجميعها داخل خزانات خاصة بالمصنع، تمهيدا لاستخدامها في تصنيع الأعلاف وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

علي الفور داهمت الحملة رئيس مباحث التموين، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش بمباحث التموين، وقوة من الشرطة، المصنع المشار إليه، وبتفتيش المصنع ضبط بداخله 40 طنًا من القمح المحلي موسم 2023، وألقي القبض على صاحب المصنع والتحفظ على المضبوطات بمطحن الشريف.

تحرر المحضر 8864 لسنة 2023 جنح مركز البرلس، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.