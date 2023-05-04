ضابط أمريكى سابق: زيلينسكى رجل ميت والهجوم على الكرملين لن يمر دون عقاب

وكالات

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيختفي قريبا، بعد هجوم المسيرات الأوكرانية على الكرملين.

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح ريتر "لو ضرب البيت الأبيض بمسيرة، فلن يبقى المسؤولون عن ذلك على قيد الحياة بالتأكيد، فلا توجد خيارات بديلة".

وأكد أن هذا الهجوم الاستفزازي من قبل أوكرانيا، لن يمر دون عقاب، وستكون له تبعات خطيرة على زيلينسكي.

وأضاف "بالنسبة للمستقبل فزيلينسكي رجل ميت، استمتعوا بمقاطع الفيديو الاستعراضية التي يقدمها طالما ذلك ممكن، لأنه في القريب العاجل لن يقوم بها".

ويشار إلى أن إدارة الرئاسة الروسية أعلنت يوم أمس أنه جرت محاولة لاستهداف الكرملين، بطائرتين مسيرتين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب، تم تعطيل المسيرتين بدون وقوع إصابات أو أضرار مادية.