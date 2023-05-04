اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 01:27 م
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صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصرف الآلى

الخميس، 04 مايو 2023 01:00 م
صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصرف الآلى صرف المعاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات مايو، اليوم الخميس من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير إجراءات صرف المعاشات، كما تتابع غرفة عمليات الوزارة إجراءات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه الصرف. 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوي المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر أو دخل التسوية.

ووفقا للمادة 24، يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (80%) من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتنص المادة، على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن (65%) من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.


التضامن

معاشات

صرف المعاشات

إجراءات صرف المعاشات



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