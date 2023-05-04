وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسى يؤكد لوفد أمريكى موقف مصر الثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى " أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى برئاسة كيفن مكارثى، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية، والقـــــوات المسلحة، والأمن السيبرانى، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات، كما شارك فى اللقاء رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ووزير الخارجية سامح شكرى.