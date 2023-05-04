شعبة المخابز: الدولة تتحمل فارق سعر السولار حتى يظل الرغيف المدعم بـ5 قروش

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن الدولة تتحمل فارق سعر السولار ضمن تكلفة إنتاج الخبز المدعم حتى يظل سعر رغيف الخبز بطاقات التموين ثابت بـ 5 قروش.

وأضاف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، توفر الدقيق لأصحاب المخابز على مستوى محافظات الجمهورية بشكل مستمر مع تيسير كافة الإجراءات لعمل المخابز، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف يوميا وصرف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، على مستوى الجمهورية، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، وتشمل مواقع التخزينية واستلام القمح، الصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و اسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتي أبريل 2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية، موضحة ان ذلك ادى الى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه أي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا.

ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتي يوليه 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليه 2022 الي أبريل 2023.