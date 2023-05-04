شركة فولفو السويدية تخطط لإلغاء 1300 وظيفة إدارية لخفض التكاليف

أعلنت شركة فولفو السويدية التى تملكها الصين، الخميس، أنها ستلغى 1300 وظيفة إدارية فى السويد فى محاولة لخفض التكاليف، محذّرة من أنها ستتخذ إجراءات مماثلة فى عملياتها حول العالم، بحسب سكاى نيوز.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة جيم روان فى بيان إن إجراءات خفض التكاليف التى اتخذت العام الماضى بدأت "تؤتى ثمارها" لكن "من الواضح أننا نحتاج إلى القيام بالمزيد".

وأضاف "الوضع الاقتصادى وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة المنافسة، من المرجح أن تبقى تحديا لصناعتنا لبعض الوقت".

وأوضحت فولفو أن إلغاء الوظائف الإدارية يمثل حوالى 6 فى المئة من موظفيها فى السويد.

وفى حين يتعلق إعلان الخميس بالسويد فقط، قالت الشركة إنها "ستخفض التكاليف وتزيد الكفاءة عبر عملياتها العالمية خلال الأشهر المقبلة".

فى أواخر أبريل، أبلغت الشركة عن انخفاض فى أرباح الربع الأول، رغم ارتفاع المبيعات، وقالت إنها "تقيم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات المستهدفة لخفض التكاليف".

من جهة أخرى، قالت الشركة التى تهدف إلى أن تصبح كهربائية بنسبة 100 بالمئة بحلول العام 2030، إن خُمس السيارات التى بيعت فى الربع الأول كان كهربائيا.