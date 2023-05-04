سفارة بلجيكا تعرض أفلاما أرشيفية عن زيارة ملوكها للقاهرة

كتبت: هناء أبو العز

تعرض سفارة بلجيكا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة النقل، أفلام أرشيفية عن زيارة الملكة إليزابيث مصر عام 1930 وزيارة ولى عهد بلجيكا، الأمير ليو بولد الثالث والأميرة أستريد عام إلى مصرعام 1932، في محطة مصر وذلك في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2023.

ويشهد عام 2023 العديد من الاحتفالات، أهمها الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والذكرة المئوية لزيارة جلالة ملكة بلجيكا إلى مصر ونشأة علم المصريات في بلجيكا.

وبهذه المناسبة، قامت سفارة بلجيكا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بتنظيم معرض في قصر البارون أمبان حول الزيارات الملكية البلجيكية إلى مصر، وقد تم افتتاح المعرض من قبل جلالة الملكة ماتيلدا، ملكة بلجيكا ووزير السياحة والآثار احمد عيسى يوم 14 مارس 2023.

وفى بيان لسفارة بلجكيا في القاهرة، فإن بروكسل تسعى لإظهار الصداقة التي تربطها بمصر منذ سنوات عديدة والتي تزال مستمرة حتى الآن.