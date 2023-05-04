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سعر الريال القطرى اليوم الخميس 4-5-2023

الخميس، 04 مايو 2023 01:14 م
سعر الريال القطرى اليوم الخميس 4-5-2023 الريال القطرى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 4-5-2023، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.85 جنيه للشراء، و8.44 جنيه للبيع.
 
وتقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس بمناسبة عيد العمال، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح الأحد 7 مايو، وفقا لبيان البنك المركزى المصرى.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

 سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.43 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.31 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.85 جنيه للشراء.
 
8.44 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

7.89 جنيه للشراء.
 
8.50 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.
 
8.50 جنيه للبيع.

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