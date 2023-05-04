سعر الريال القطرى اليوم الخميس 4-5-2023

وتقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس بمناسبة عيد العمال، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح الأحد 7 مايو، وفقا لبيان البنك المركزى المصرى.