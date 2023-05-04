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سامح شكرى يجرى اتصالين هاتفيين مع البرهان وحميدتى ويدعوهما للالتزام بالهدنة

الخميس، 04 مايو 2023 07:52 م
سامح شكرى يجرى اتصالين هاتفيين مع البرهان وحميدتى ويدعوهما للالتزام بالهدنة سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أجرى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالين هاتفيين اليوم الخميس، 4 مايو الجارى مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" قائد قوات الدعم السريع.

 

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد فى اتصالاته مع الجانبين على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشداً بالوقف الفورى لإطلاق النار حفاظاً على مقدرات الشعب السودانى الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

 

وأكد وزير الخارجية خلال اتصالاته على أن مصر لن تألو جهداً فى الوقوف إلى جوار السودان فى هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة، وأن الشعب المصرى يعتصر ألماً مما يلاقيه الشعب السودانى من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر، الأمر الذى يقتضى ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى أعاد التأكيد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت الداعى لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأن كافة الإتصالات والجهود الدبلوماسية التى تضطلع بها مصر حالياً ترتكز على تلك المحددات، وتستهدف مساعدة السودان فى الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار.


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