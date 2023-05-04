مانيلا (أ ش أ)

أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الخميس، مناطق فى جزيرة "لوزون" الواقعة شمالى الفلبين، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد- حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الزلزال ضرب قبالة شواطئ منطقة "ماكوناكون" فى مقاطعة "إيزابيلا"، مشيرا إلى أنه من المحتمل وقوع توابع زلزالية. ولم يشر المعهد إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أعلن السبت الماضى، بأن زلزالا بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على بعد 19 كيلو مترا جنوب شرق بلدة "لوك" بالمقاطعة، وعلى عمق 74 كيلو مترا.. مشيرا إلى أن المواطنين في العاصمة "مانيلا" شعروا بالزلزال.