وأضاف المعهد- حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الزلزال ضرب قبالة شواطئ منطقة "ماكوناكون" فى مقاطعة "إيزابيلا"، مشيرا إلى أنه من المحتمل وقوع توابع زلزالية.

ولم يشر المعهد إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.