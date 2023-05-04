رفع 246 طن قمامة خلال حملات النظافة بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد رئيس مركز ومدينة المحلة توالى حملات النظافة بالوحدات المحلية القروية لمركز المحلة الكبرى، تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية، وذلك لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة بشوارع قرى مركز المحلة، واستعداداً لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأسفرت حملات أمس الأربعاء عن رفع 246 طن قمامة بواسطة متعهدى رفع القمامة بالقرى، وكذلك بواسطة حملات النظافة بالوحدات المحلية والتى شملت طريق المحلة / دمرو قطاع وحدة محلة حسن وشارع البحر ومنطقة النجارين ومنطقة أبو بسيوني ببشبيش، والطريق الدائري المحلة المنصورة النظافة بقرية كفر الجنينة وعزبة توما والطريق العام المحلة دمرو، وأمام قرية ديرب هاشم والمصالح الحكومية بميت الليت.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة أن الحملة شملت أمام محطة صرف كفر العبايدة وأمام الجمعية الزراعية بالجابرية وقرية سنبارة ومنشاة طنبارة بدمرو، وطريق البحر وطريق وهدان والسكة التحتية ومسجد عباد الرحمن بصفط تراب والطريق الدائري، والمجمع الحكومي والمصرف المغطي بمحلة أبو على وأعمال رى أشجار الطريق الدائري بنطاق وحدة المعتمدية، والطريق السريع المحلة / طنطا وكوبري محطة المياه، وكوبري الوحدة ومنطقة مسجد السلام والمقابر ومحيط المدارس بالهياتم، وطريق العامرية وعزبة راتب نطاق وحدة العامرية.

كما تم تحرير 2 محضر نظافة بمحلة حسن و9 محاضر غلق لورشة سمكرة سيارات بشبرابابل، وورشة نجارة بنمرة البصل ومحل قطع غيار سيارات بمحلة حسن، ومحل بيع لحوم مجمدة بالمعتمدية، وورشة سمكرة بمحلة أبو على وورشة صيانة ثلاجات بالعامرية، وورشة نجارة ببلقينا وسمكرة دمرو ونجارة بالجابرية.