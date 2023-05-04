اليوم السابع
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ردا على هجوم الكرملين.. أوكرانيا تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسى.. فيديو

الخميس، 04 مايو 2023 10:54 م
ردا على هجوم الكرملين.. أوكرانيا تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسى.. فيديو إسقاط مسيرة
كتب محمد جمال

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أسقطت الدفاعات الأوكرانية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف، مما أدى إلى اندلاع حريق ناجم عن عملية الإسقاط، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
 
وفيما رصد مقطع فيديو متداول الدفاعات الأوكرانية وهى تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسى، أشار مراقبون إلى أن الأمر له علاقة بالرد الروسى على استهداف مبنى الكرملين الذى تتهم موسكو القوات الأوكرانية به.
 
 
وفى وقت سابق الخميس، سمع دوى انفجارات كبيرة في العاصمة كييف، وذلك غداة هجوم بطائرات مسيرة على مبنى الكرملين.
 
وفيما دوت الانفجارات في العاصمة الأوكرانية، سمعت صافرات الإنذار في سماء كييف، بسبب تحليق أجسام مجهولة فوق سماء كييف، وفقا لمراسل سكاي نيوز عربية.

وأفاد شهود من رويترز بأنهم سمعوا إطلاق نار وانفجارات أشد قوة بالقرب من وسط المدينة، وذكر مقيمون توجهوا إلى ملاجئ القصف لرويترز بأنهم شاهدوا طائرات بدون طيار في الجو.


الكرملين

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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