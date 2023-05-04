ردا على هجوم الكرملين.. أوكرانيا تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسى.. فيديو

كتب محمد جمال

أسقطت الدفاعات الأوكرانية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف، مما أدى إلى اندلاع حريق ناجم عن عملية الإسقاط، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وفيما رصد مقطع فيديو متداول الدفاعات الأوكرانية وهى تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسى، أشار مراقبون إلى أن الأمر له علاقة بالرد الروسى على استهداف مبنى الكرملين الذى تتهم موسكو القوات الأوكرانية به.

فيديو يرصد لحظة إسقاط طائرة مسيرة في سماء العاصمة #كييف قرب القصر الرئاسي#العربية pic.twitter.com/pPi8B7tOTl — العربية (@AlArabiya) May 4, 2023

وأفاد شهود من رويترز بأنهم سمعوا إطلاق نار وانفجارات أشد قوة بالقرب من وسط المدينة، وذكر مقيمون توجهوا إلى ملاجئ القصف لرويترز بأنهم شاهدوا طائرات بدون طيار في الجو.