رئيس مركز القدس للدراسات: عدوان إسرائيل الأخير سيصل بالوضع لذروة الاشتباك

كتب أحمد عرفة

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، أن العدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بوحشية ودون مساءلة، وفي ظل صمت مستمر من المجتمع الدولي، يدفع بالأمور إلى النهاية وذروة الاشتباك.

وأضاف "عوض" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بلغة الانتقام والقتل والتعذيب الممنهج، ويتجاهل منطق الحوار والذهاب إلى نقاط الالتقاء مع الشعب الفلسطيني خاصة، والإقليم بشكل عام.

وأكد رئيس مركز القدس للدراسات أن نتائج هذه الممارسات الإسرائيلية سيؤدي استمرار دائرة القتل المجنونة والجهنمية، والتوسع وانتشار الظاهرة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة في باقي الجبهات المختلفة، ودخول أطراف أخرى من الشعب الفلسطيني في خط المواجهة مع قوات الاحتلال، لأن القتل والاغتيالات لن تؤدى إلا لمزيد من الرغبة في عمل رد فعل.

ووصف رئيس مركز القدس للدراسات، ما تفعله إسرائيل بالفشل الأمني والسياسي لأنه لن يحقق لها الاستقرار الذي تطمح له، ولأنها تذهب إلى استخدام القوة التي أثبتت عدم جدواها، ولا تذهب إلى تسوية سياسية، وعدم قدرتها على إدارة النظام السياسي، لأنه لا يمكنك أن تتخلص من مشاكلك الداخلية في توجيهها إلى مساحات أخرى.

وكشف أن ممارسات العدوان الإسرائيلي سيفضي إلى تدمير التسوية السلمية بكل أشكالها ليس فقط مع الفلسطينيين ولكن مع الإقليم ككل، منوهًا إلى أن إسرائيل عليها أن تدرك أنه لا يمكن أن تسترد ما تدعيه الهيبة والسمعة بقتل الفلسطينيين.

وذكر "عوض" أنه على إسرائيل ألا تفرح بالانتصارات الوهمية والاستعراضية من خلال هذه الاغتيالات وتقديمها للجمهور الإسرائيلي في الداخل، لأنه بدون تسوية وفتح آفاق حقيقية للفلسطينيين، فإن رد الفعل سيكون قريبًا".

وكان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا صباح اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.