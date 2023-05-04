رئيس مدينة الطود يتابع مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمساحة 67 فدانا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، شرق محافظة الأقصر، اليوم الخميس، العمل في مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بالطود، والتى تم تخصيص قطعة أرض لها على مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود، بقرار رقم 310 لسنة 2022، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وتابع الدكتور محمد محمود رزق، برفقة هشام علي أبازيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، وسيد بعيري مسئول أملاك الدولة بالطود، أعمال تنفيذ تركيب خطوط السيب بقطر 500 ملي ضمن أعمال المشروع، حيث يستهدف المشروع تغطية قرى العديسات قبلي والعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود بتمويل البنك الإفريقي للتنمية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وكان قد عقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق الأقصر، فعاليات اللقاء المجتمعي الأول مع أهالي العديسات بحري والعديسات قبلي، وذلك لمناقشة المشروع المتكامل للصرف الصحي بتمويل البنك الإفريقي للتنمية، وبحضور النائب محمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ، وأحمد رزق وأحمد عصام من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووحدة المشروع بالقابضة، وتم خلال فعاليات اللقاء، تلقى كلمات المواطنين وشكواهم ومطالبهم حول المشروع الأهم فى قطاع الصرف الصحى، حيث أدارت النقاش أمانى مدنى مدير عام العلاقات ومسؤول المشاركة بوحدة المشروع، ومهندسي شركة العبد ضمن الشركات المنفذة للمشروع.



أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمساحة 67 فدانا



جولة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمساحة 67 فدانا



رئيس مدينة الطود يتابع مشروع محطة معالجة الصرف الصحي



رئيس مدينة الطود يتابع مشروع محطة معالجة الصرف



