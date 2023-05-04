دية "مليون جنيه" وتقديم الكفن لأسرة شهيد الشهامة بسنتريس بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أسدل الستار بشكل نهائى اليوم حول قضية شهيد الشهامة بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتى انتهت بتقديم الدية مليون جنيه والكفن لأسرة الفقيد.

وشهد دوار العمدة عبدالصمد زهران، بقرية سنتريس، وقائع جلسة الصلح بين أسرة الفقيد والطرف الثانى، حيث تم تقديم الدية مليون جنيه والكفن، وجاء ذلك برعاية اللواء مدير أمن المنوفية، وبحضور نائب مدير أمن المنوفية، ومدير مباحث المنوفية، والقس متأوس بكنيسة سنتريس، هادى عبدالعليم راشد مدير مدرسة، وحسن اسماعيل الخولى مدير عام بجامعة القاهرة، عبدالعزيز حسن زهران، كريم حسن زهران، نجاح عبدالغنى، الشيخ محمد إمام غريب، عادل حسين زهران، أشرف عبدالكريم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

كانت قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، قد ودعت " حاتم هيكل " الذى أطلق عليه أهالى القرية لقب "شهيد الشهامة" وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت قرية سنتريس قد شهدت نشوب مشاجرة بين طرفين أبناء عمومة، أخرج فيها أحد أطراف المشاجرة سلاحا ناريا أطلقه بشكل عشوائى، لتصيب إحدى الطلقات حاتم أثناء محاولته تهدئة الأوضاع وفض المشاجرة ليسقط قتيلا متأثراً بإصابته.