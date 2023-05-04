حملات تفتيشية على مواقف السيارات بالشرقية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالشرقية بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف بشن حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة، مؤكداً أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، توجه كلاً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤلي المواقف بالمحافظة بالمرور الميداني علي الموقف لمتابعة حركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيله، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، والتعامل مع أى موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم بالديوان العام لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة، للتعامل الفوري معها وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وشنت مديرية التموين حملات تفتيشية على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للوقوف علي مدي التزام أصحاب المحطات بأسعار المواد البترولية والتأكد من توافر المواد البترولية لسد احتياجات الجمهور.