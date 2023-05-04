جولة صباحية لمحافظ الغربية على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وفي حواره مع السائقين شدد المحافظ بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما تحدث رحمي مع المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور 0403454599 ، غرفة عمليات المحافظة 0403341233 ،إدارة المواقف 01006966983 ، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم " على الأرقام 01550502836 و01550502837).