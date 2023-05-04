توريد 42799 طن ألف 157 كيلو قمح للشون والصوامع بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلي موسم 2023 حيث بلغ ماتم توريدة الي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 42799 ألف طن و 157 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

و اوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم 2823,168 طن، وبلغ ما سبق توريده 14572,295

وارد اليوم : بإجمالي 17395,463 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2494,256 وبلغ ما سبق توريده 14987,244 طن، باجمالى 17656,580 طن

كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 6842,554 طن، وبلغ ما سبق توريده 6842,554 طن بإجمالي 7747,114 طن

وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 6397,064 طن، وبلغ ما سبق توريده 36402,093 طن، بإجمالي 42799,157 طن