تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم من القاهرة للمحافظات.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الزيادة فى تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمواقف الأقاليم تم تعديلها بما لا يجاوز 10%، وذلك بعد تحريك سعر السولار.

وينشر اليوم السابع بيان بتعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بالقاهرة وفقا لما أعلنته محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.



تعريفة الركوب (1)



تعريفة الركوب (2)



تعريفة الركوب (3)



تعريفة الركوب (4)



تعريفة الركوب (5)



تعريفة الركوب (6)



تعريفة الركوب (7)