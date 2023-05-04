تعرف على خطوط تلقى شكاوى رفع تعريفة السيرفيس بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة ان هناك عطل فنى مؤقت فى الخط الساخن 15496 وجارى العمل على إصلاحه، مشيرة إلى استمرار تلقيها شكاوى المواطنين على الخط الساخن 114، والخط الأرضى 23912136، والخط الأرضى 23912139.

وخصصت محافظة القاهرة، خطوط لتلقى شكوى المواطنين بشأن رفع تعريفة الركوب بمواقف السيرفيس والاقاليم، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.