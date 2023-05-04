تعرف على تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات في مدن وقرى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع"، أرقام وأسعار تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات، حيث اعتمد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب بنسبة 10%.

واجتمعت لجنة الإشراف على المواقف برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، وضمت مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والتموين.

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والاجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة 10%، وتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وتم تكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة ، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية.

كما وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ أسوان) بتثبيت الزيادات المقررة، وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1993 وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار.



مواقف ارمنت والقرى



مواقف اسنا والقرى



مواقف اسنا والمحافظات



مواقف اسنا



مواقف الاقصر



مواقف مدينة ارمنت



مواقف مدينة الأقصر_1



مواقف مدينة القرنة_2



