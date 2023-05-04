تصدير 49 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 784 شاحنة و85 سيارة.

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 384 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56500 طن بضائع، 400 شاحنة و33 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين STINGRAY قادمة من جيبوتى فارغة لشحن فوسفات وبوسيدون اكسبريس، ومغادرة السفينة WINDSOR ADVENTURE وعلى متنها 49000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين امل ودليلة.

فيما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين دلية وأمل ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة و290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى بريدج، ايلة وسينا، سجلت موانى الهيئة وصول وسفر 2290 راكبًا بموانيها.