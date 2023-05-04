اليوم السابع
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تصادم أتوبيس شركة الصعيد وشاحنة بطريق "الخارجة - أسيوط"

الخميس، 04 مايو 2023 12:22 ص
تصادم أتوبيس شركة الصعيد وشاحنة بطريق "الخارجة - أسيوط" حادث - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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وقع منذ قليل حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام، مع شاحنة نقل ثقيل على طريق الخارجة - أسيوط، بمحافظة الوادي الجديد، بالقرب من بوابة المحافظة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم لأتوبيس شركة الوجه القبلي للنقل موعد الساعة السابعة القادم من الداخلة، ومتجه إلى القاهرة مع شاحنة نقل ثقيل، مما أدى لوقوع وفيات ومصابين جاري حصرهم، وتم الدفع بعربات الإسعاف ووحدات الدفاع المدني إلى موقع الحادث.
 
وسنوافيكم بالتفاصيل...
 
 

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