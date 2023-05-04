اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 02:00 ص
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تشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد زوج شقيقته فى الوراق لكشف غموض الحادث

الخميس، 04 مايو 2023 02:00 ص
تشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد زوج شقيقته فى الوراق لكشف غموض الحادث سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد زوج شقيقته بالوراق بسبب خلافات أسرية لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على ملابسات الحادث.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية في الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيق زوجته في الوراق، نتيجة خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب أنهى حياة شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض نتيجة خلافات أسرية،  حيث أصابه بجرح طعني تسبب في مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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