اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 07:06 ص
أكرم القصاص
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تركيب كشافات "ليد" بشوارع حى ثان الزقازيق لترشيد استهلاك الكهرباء

الخميس، 04 مايو 2023 06:00 ص
تركيب كشافات "ليد" بشوارع حى ثان الزقازيق لترشيد استهلاك الكهرباء تركيب كشافات -أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، انه استبدال كشافات الصوديوم لأكثر من 1000 عمود إنارة نطاق الحى إلى كشافات الموفرة نوع الليد، والذى نتج عنه توفير 88 الف كيلو واط شهريا ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتركيب 22 قطعة موفرة المياه بمبنى رئاسة الحى. 

ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هندسه الكهرباء لتنفيذ خطة الدولة لترشد الاستهلاك الكهربائى بالمبانى والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مع استثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء كغرف عمليات الأزمات والمكاتب الهامة، فضلاً عن تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75% بواقع إنارة عمود كهرباء واطفاء عمودين مع ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وفصلها فى تمام الساعة 10 مساءاً ايا كانت الجهة التابعة لها وبجميع دور العبادة على أن يتم غلق جميع الإنارة من بعد صلاة العشاء حتى صلاة التهجد والفجر واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة.


الشرقية

ترشيد الإنارة

اخبار الشرقية

ترشيد استهلاك الكهرباء



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